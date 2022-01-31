Песков: Путин не планирует встречаться с зарубежными лидерами на Олимпиаде

Президент России будет присутствовать на открытии Олимпийских игр в Пекине 4 февраля.

Пресс-секрерать президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике российского лидера нет запланированных встреч с главами других государств, во время открытия Олимпиады в Пекине. Об этом Песков сообщил во время брифинга с журналистами, которые поинтересовались, возможна ли встреча президента Путина с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает RT.

Песков отметил, что на мероприятии приняты очень серьезные меры по обеспечению безопасности в связи с пандемией коронавируса. Поэтому президентам будет очень не просто встретиться и поговорить.

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Известно, что президент России Владимир Путин будет присутствовать на торжественном открытии Зимних Олимпийских игр в Пекине, которое состоится 4 февраля.