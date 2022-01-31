Зюганов: Все партии одобрили поддержку ДНР и ЛНР

Госдума может рассмотреть инициативу о поддержке ДНР и ЛНР уже 14 февраля.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что все партии, входящие в Государственную думу, поддержали инициативу КПРФ об оказании поддержки жителям ДНР и ЛНР. К такому решению депутаты пришли после проведения консультаций, в ходе которых обсуждался вопрос признания независимости самопровозглашенных республик и оказания им поддержки, пишут РИА Новости.

Согласно данным собственного источника издания, который знаком с ситуацией, документ, представленный КПРФ, может быть внесен на рассмотрение Госдумой уже 14 февраля текущего года.

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