Миллиардер Векселберг раскритиковал «кошмарные» тренинги личностного роста

Миллиардер и член бюро президиума Российского еврейского конгресса Виктор Вексельберг призвал государство контролировать «кошмарные» тренинги личностного роста в России.

«В целом это (тренинги личного роста) кошмарно, это не очень профессиональные люди. Не очень хороший тренд, когда люди больше продают себя и фетиш, чем реально тренируют, особенно молодежь, которые больше поддаются, таких неопытных…» – заявил Вексельберг (цитата по РИА Новости).

Вексельберг призвал критично относиться к тренингам и призвал государство сыграть на этом рынке «определяющую» роль. «Такую деятельность, наверное, нужно более четко контролировать», – сказал Вексельберг. По его словам, тренинги порой приводят к «трагическим последствиям».

Вексельберг входит в топ-20 самых богатых россиян по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 9 млрд долларов.