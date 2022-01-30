Лавров: Россия подготовила запрос об обязательствах по безопасности НАТО и ОБСЕ

Ответ НАТО и ОБСЕ станет ключевым в вопросе дальнейшего выстраивания внешней политики России.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона подготовила запрос об обязательствах безопасности, который адресован НАТО и ОБСЕ. В подготовленном документе Россия просит объяснить, каким образом Альянс собирается выстраивать свою безопасность, не нарушая при этом безопасность других стран. Россия требует ответа, как в НАТО намерены выполнять данное обязательство и если не намерены, то по какой причине, пишут РИА Новости.

При этом Лавров подчеркнул, что ответ НАТО и ОБСЕ станет ключевым, для дальнейшего выстраивания отношений России с Западом. Именно на основании полученного ответа, МИД подготовит предложения президенту России Владимиру Путину о дальнейших действиях в вопросе обеспечения безопасности.

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Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что МИД подготовил новый проект внешней политики России, который учитывает сложившуюся на политической международной арене ситуацию.