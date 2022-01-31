Захарова: Трасс стоит изучить список российских коррупционеров

Глава МИД Британии обещала заморозить активы российских олигархов на территории своей страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала совет главе МИД Британии Лиз Трасс. Для применения санкционных ограничений, Захарова посоветовала министру иностранных дел Британии обратить внимание на список российских коррупционеров. Так политик прокомментировала заявление Трасс о том, что Британия может заморозить имущество российских олигархов на своей территории.

"Главное, ни шагу назад, миссис Трасс!" - цитируют Марию Захарову РИА Новости.

Представитель российского МИД отметила, что наша страна очень надеется на нее и она сумеет реализовать свои идеи на практике, обратив внимание, что демократия и свободы, естественно, важнее, чем интересы Великобритании.

"Да, кстати. Там у вас списочек имеется, кого из коррупционеров Россия просила выдать", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

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Подробнее о событии читайте в материале КС: «Путинским олигархам негде будет спрятаться»: В Великобритании пригрозили конфискацией россиянам.