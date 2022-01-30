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NYT: санкции США против России обрушат мировую финансовую систему

30.01.2022 12:45
Комментарии: 2
NYT: санкции США против России обрушат мировую финансовую систему

Санкции приведут к росту инфляции, обрушению рынков и финансовой панике.

Жесткие санкционные ограничения США в отношении России могут нанести очень тяжелый удар по мировой экономике. Об этом заявили авторы статьи, размещенной в американской газете New York Times. По мнению авторов, стабильность мировой финансовой системы может серьезно пострадать от действий Соединенных Штатов, также, как и экономики многих стран, в особенности, стран Европы.

Авторы статьи отмечают, что "беспрецедентные санкции" в отношении такой большой экономики, как Россия, приведут к росту мировой инфляции, краху фондовых рынков и вызовут финансовую панику. При этом санкции окажут негативное влияние и на самих американцев, включая миллиардеров, чиновников и средний класс, пишут РИА Новости.

Не говоря уже о том, что Россия может ввести собственные санкции в ответ на действия США, например, еще больше ограничить поставки газа в Европу. Это усилит существующий экономический кризис и обернется тяжелейшими последствиями для европейской экономики.

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Ранее стало известно, что Европа собирается попросить газ у Азербайджана в том случае, если в отношении России будут введены санкционные ограничения.

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15:28 0 0
Роман:

Американцам уже давно наплевать на все мировое сообщество, поэтому они могут делать все, что им придет в их больную голову.

12:57 1 0
И.И..:

это продолжение блефа РФ гибридными методами. статья заказная. причины разобраны ранее. именно опасение новых санкций и заставляет публиковать подобную чепуху.

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