Евросоюз попросит газ у Азербайджана на случай вторжения России на Украину

Евросоюз собирается попросить Азербайджан увеличить поставки газа в Европу в случае вторжения России на Украину. Россия, которая обеспечивает 40% потребления ЕС, может сократить поставки в ответ на санкции.

Об этом пишет Financial Times. На переговоры в Азербайджан отправится еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Он посетит Баку в начале февраля, чтобы заручиться поддержкой министра энергетики страны.

«Мы ожидаем, что переговоры будут посвящены роли Азербайджана в вопросе диверсификации поставок газа в Европу. Это включает в себя возможность увеличения поставок газа через Трансадриатический трубопровод в Европу. Мощность ТАП в настоящее время составляет около 10 млрд кубических метров в год, [Азербайджан] является стабильным и надежным поставщиком в ЕС», – отметил источник Financial Times.

После этого, 7 февраля Симсон отправится в Вашингтон, где примет участие в Энергетическом совете ЕС – США. Совет должен будет определить альтернативные источники газа для Европы. Президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу выступили с совместным заявлением, что они работают над «обеспечение непрерывных, достаточных и своевременных поставок природного газа в ЕС из различных источников по всему миру во избежание перебоев в поставках».

Глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила, что после вторжения России на Украину страна введет санкции против «Северного потока-2». Однако в Берлине опасаются, что Москва сама урежет поставки газа, которые и так находятся на минимуме – в январе 2021 года «Газпром» сократил их на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года.