США хотят захватить газовый рынок Европы, вытеснив с него Россию.

Аналитики китайского портала Sohu просчитали действия США. По их мнению, Соединенные Штаты специально подогревают украинский вопрос, чтобы усилить энергетический кризис в Европе. Аналитики отмечают, что США стремятся "подмять" европейский рынок, вытеснив с него Россию, чтобы поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. Об этом сообщают Народные новости.

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Ранее из публикаций СМИ стало известно, что США направили в Европу более 20 танкеров со сжиженным природным газом.