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Песков высказался против введения «избыточных ограничений» из-за COVID-19

28.01.2022 18:11
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Песков высказался против введения «избыточных ограничений» из-за COVID-19

Дмитрий Песков заявил, что каждый вариант COVID-19 вынуждает специалистов гибко реагировать на сложившуюся эпидситуацию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 28 января, рассказал, что введение в России «избыточных ограничений» из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции нецелесообразно. Он пояснил, что мировой опыт по новой разновидности COVID-19 «омикрон» показал, что чрезмерные ковидные меры «не имеют смысла». Дмитрий Песков добавил, что каждый вариант коронавирусной инфекции вынуждает специалистов гибко реагировать на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, а также придерживаться тех мероприятий, которые дают наилучший эффект.

«Что у нас и происходит», – цитирует информационное интернет-агентство URA.RU слова представителя Кремля.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что за минувшие сутки российские врачи диагностировали 98040 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировали 14046 человек.

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