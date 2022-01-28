Песков высказался против введения «избыточных ограничений» из-за COVID-19

Дмитрий Песков заявил, что каждый вариант COVID-19 вынуждает специалистов гибко реагировать на сложившуюся эпидситуацию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 28 января, рассказал, что введение в России «избыточных ограничений» из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции нецелесообразно. Он пояснил, что мировой опыт по новой разновидности COVID-19 «омикрон» показал, что чрезмерные ковидные меры «не имеют смысла». Дмитрий Песков добавил, что каждый вариант коронавирусной инфекции вынуждает специалистов гибко реагировать на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, а также придерживаться тех мероприятий, которые дают наилучший эффект.

«Что у нас и происходит», – цитирует информационное интернет-агентство URA.RU слова представителя Кремля.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что за минувшие сутки российские врачи диагностировали 98040 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировали 14046 человек.