«Денег нет, но вы держитесь»: Миронов считает, что Медведев ответствен за бедность россиян

Депутат отметил, что государство не находит денег для обычных граждан, в то время как для олигархов они есть.

Пресс-служба лидера партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова рассказала информационному агентству URA.RU, что политик считает бывшего президента страны Дмитрия Медведева (сейчас он занимает должность зампреда Совбеза РФ) и его команду ответственными за бедность российских граждан. В частности, депутат вспомнил его знаменитую фразу: «Денег нет, но вы держитесь». Миронов подчеркнул, что данные слова не были вырваны из контекста. Кроме того политик напомнил, что государство не находит денег для обычных граждан, в то время как для олигархов они есть.

«У них для людей денег нет никогда, для олигархов – они всегда есть», – уточнил Миронов.

Так депутат отреагировал на высказывание Медведева о том, что главной трудностью России являются бедность россиян и низкий уровень доходов населения, поскольку из-за этого возникают проблему здоровья и преступности. Миронов полагает, что подобное заявление больше присуще стороннему наблюдателю, который не имеет никакого отношения к происходящему в стране.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсионных выплат на 8,6%.