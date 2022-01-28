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Лукашенко высказался о вхождении Белоруссии в состав России

28.01.2022 17:31
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Лукашенко высказался о вхождении Белоруссии в состав России

Александр Лукашенко считает, что Москве и Минску нужно построить фундамент будущих отношений.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании к народу и парламенту высказался о возможном вхождении республики в состав России. По его словам, интеграция двух стран направлена на развитие и улучшение отношений Москвы и Минска, в первую очередь в экономическом плане. Также Лукашенко подчеркнул, что данный процесс не подразумевает вхождение Белоруссии в состав России.

«Этого никогда не будет», – уточнил глава государства.

Лукашенко добавил, что у российского руководства даже нет целей по присоединению Белоруссии, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел России разработало проект новой концепции внешней политики РФ.

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