Российские банки потеряли более 200 млрд рублей в январе

Убыток произошел на фоне переоценки ценных бумаг.

Согласно обзору Банка России "О развитии банковского сектора" в январе убыток российских банков от переоценки ценных бумаг достиг 202 млрд рублей. Тем не менее в регуляторе не беспокоятся. И хотя признают, что убыток довольно большой, но он перекрывается прибылью банковского сектора за январь, которая составила 207 млрд рублей, пишет Интерфакс.

В ЦБ отмечают, что подобная переоценка может и не повлять на реальную прибыль банков. Полученный убыток является временным явлением, ведь когда рынок вырастет, банки получат свою прибыль обратно.

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