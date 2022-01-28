"Оттаскать за уши". Источник в НАТО предложил наказать Украину за ненужные провокации

Запад должен "оттаскать Украину на уши" за ненужные провокационные действия.

По словам собственного, высокопоставленного источника Euractive в НАТО, Западу необходимо "потаскать Украину за ухо". Собеседник портала заявил, что власти Киева устраивают никому не нужные провокации, за что должны быть наказаны подобным образом, передают РИА Новости.

Также источник прокомментировал решение о поставке вооружений на территорию Украины, принятое некоторыми странами Балтии. Собеседник отметил, что разрешения на поставку Украине оружия Альянс не давал и не даст. Поэтому, инициатива Балтийских стран, скорее всего, одобрена США.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет войны.