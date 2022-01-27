В ВОЗ заявили о готовности одобрить российскую вакцину «Спутник V» в 2022 году

Мелита Вуйнович заявила, что процесс признания вакцин против коронавирусной инфекции идет в соответствии с планом.

Представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия-24» рассказала, что организация готова одобрить российскую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V» в 2022 году. Она отметила, что в настоящее время шестнадцать препаратов ожидают включения в список лекарственных средств, рекомендованных для применения в чрезвычайных ситуациях здравоохранения (например, в пандемию). Мелита Вуйнович добавила, что в данный перечень входит и российская вакцина «Спутник V». Представитель организации заключила, что процесс признания препаратов против коронавирусной инфекции идет по плану.

«Мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса», – цитирует информационное интернет-агентство URA.RU слова Мелиты Вуйнович.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшее время в России появится новый вид QR-кодов.