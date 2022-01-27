Мишустин: в России появится новый вид QR-кодов

Михаил Мишустин призвал россиян пройти вакцинацию против COVID-19 для защиты своего здоровья.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с членами правительства сообщил, что в нашей стране появится новый вид QR-кодов. Он пояснил, что в скором времени на портале «Госуслуги» россиянам станут доступны сертификаты, в которых говорится об имеющихся у них медицинских противопоказаниях к вакцинации против коронавирусной инфекции. Таким образом, отметил Мишустин, российские граждане смогут получить соответствующий вид QR-кодов.

По словам премьера, сертификат о медотводе будет отображаться в личном кабинете россиянина, в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19». Также Мишустин уточнил, что решение о противопоказаниях к вакцинации против коронавирусной инфекции могут принимать только врачи после изучения истории болезни гражданина, говорится в официальном Тelegram-канале правительства России.

Напомним, что сейчас на территории страны действует два вида QR-кодов:

сертификат о сделанной прививке от COVID-19 и

сертификат о перенесенном заболевании, вызванном вирусом.

Ранее «Капитал страны» передавал, что за сутки российские врачи выявили почти 90 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.