Мишустин распорядился проиндексировать социальные пособия на 8,4%

Новые, повышенные социальные выплаты россияне будут получать с 1 февраля.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому некоторые социальные выплаты и пособия в нашей стране будут проиндексированы. Сумма индексации составит 8,4%, а новые, повышенные выплаты россияне будут получать уже начиная с 1 февраля текущего года, передают РИА Новости.

Речь идет о выплатах инвалидам, ветеранам и Героям войны, чернобыльцам и людям, получившим травмы на производстве. Также проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. А материнский капитал увеличится до 524,5 тыс. рублей на первенца и до 693,1 тыс. рублей на последующих детей.

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