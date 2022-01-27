Мишустин распорядился проиндексировать социальные пособия на 8,4%
Новые, повышенные социальные выплаты россияне будут получать с 1 февраля.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому некоторые социальные выплаты и пособия в нашей стране будут проиндексированы. Сумма индексации составит 8,4%, а новые, повышенные выплаты россияне будут получать уже начиная с 1 февраля текущего года, передают РИА Новости.
Речь идет о выплатах инвалидам, ветеранам и Героям войны, чернобыльцам и людям, получившим травмы на производстве. Также проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. А материнский капитал увеличится до 524,5 тыс. рублей на первенца и до 693,1 тыс. рублей на последующих детей.
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Если во внешней политике мы проиграли, то будем навёрстывать во внутренней. Надеюсь, что это не так и что это просто совпадение. Сильно дорогой ценой, но такой поступок правительства мне, и не только, нравиться. Сначала сделать глупость, а потом, чтобы её компенсировать сделать хорошее. А нельзя всё время делать хорошее? Ну попробовать?