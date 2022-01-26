Российским пенсионерам повысят выплаты в начале 2022 года

Пенсионеры получат повышенный размер выплат в феврале этого года.

Сегодня, 26 января, Совет Федерации во время заседания единогласно одобрил проект закона об индексации пенсий на 8,6% (вместо запланированных 5,9%). Отмечается, что документ позволит проиндексировать пенсионные выплаты неработающим пенсионерам на величину (8,6% – прим. ред.), превышающую уровень инфляции, с 1 января этого года, пишет «Коммерсант».

Напомним, что несколько дней назад президент России Владимир Путин поручил правительству принять решение об индексации пенсий нетрудоустроенным пожилым россиянам на 8,6%. Уточняется, что данная мера затронет 30,8 млн пенсионеров. Кроме того добавляется, что после принятия соответствующего законопроекта средний размер пенсионных выплат составит 18984 руб.

Ранее «Капитал страны» передавал, что в России могут «заморозить» тарифы ЖКХ до окончания пандемии коронавируса.