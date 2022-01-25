Минздрав одобрил испытание вакцины "Гам-ковид-вак М" на детях

В испытаниях примут участие 2,2 тыс детей.

Начиная с 24 января 2022 года Минфин разрешил проводить клинические испытания комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавируса "Гам-ковид-вак М", разработанной Центром Гамалеи, на детях. В клинических исследованиях I, II и III фаз примут участие более 2,2 тыс. детей и подростков. Испытания пройдут в Москве, а именно, в Морозовской детской городской клинической больнице, Детской городской клинической больнице имени Башляевой и Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Окончание испытаний запланировано на 31 декабря 2023 года, пишет ТАСС.

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