Голикова: регионам нужно ввести новые ограничения из-за коронавируса

Татьяна Голикова рассказала, что в регионах, где введены ограничения и фиксируется высокий уровень вакцинации, наблюдается небольшое снижение заболеваемости COVID-19.

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова в среду в ходе совещания кабмина с президентом страны Владимиром Путиным призвала российские регионы ввести новые ковидные ограничения из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции. По ее словам, такой шаг необходим для того, чтобы остановить рост заболеваемости COVID-19 в субъектах РФ.

Голикова подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация в стране остается довольно напряженной, почти во всех регионах фиксируется резкое увеличение количества новых инфицированных. В связи с этим она попросила ввести ковидные ограничения в субъектах России, в которых еще не приняты дополнительные мероприятия по борьбе с COVID-19. Голикова добавила, что в регионах, где введены ограничения и наблюдается высокий уровень вакцинации против коронавируса, регистрируется небольшое снижение заболеваемости, пишет РБК.

Напомним, что сегодня, 26 января, российские врачи впервые за все время пандемии выявили 74692 новых случая инфицирования COVID-19.