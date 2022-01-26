Депутаты Госдумы в феврале будут работать всего три дня. Но получат зарплату в 470 тысяч рублей

Депутаты Государственной думы РФ определились с графиком собственной работы в феврале 2022 года. Заседать народные избранники будут всего три дня – 15, 16 и 17 февраля. В эти дни пройдут пленарные сессии.

Об этом пишет Znak со ссылкой на нижнюю палату парламента. Совет Госдумы соберется только один день – 14 февраля. Все комитеты и комиссии не будут работать. Одновременно с этим депутаты проведут три региональные недели – с 1 по 13 февраля и с 21 по 28 февраля.

Однако сокращение рабочих дней никак не повлияет на зарплаты народных избранников. Из налогов россиян каждому из них заплатят в среднем по 470 тыс. руб. Госдума объясняет это тем, что депутатам рекомендовано работать в регионах.