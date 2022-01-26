Депутаты Госдумы в феврале будут работать всего три дня. Но получат зарплату в 470 тысяч рублей
Депутаты Государственной думы РФ определились с графиком собственной работы в феврале 2022 года. Заседать народные избранники будут всего три дня – 15, 16 и 17 февраля. В эти дни пройдут пленарные сессии.
Об этом пишет Znak со ссылкой на нижнюю палату парламента. Совет Госдумы соберется только один день – 14 февраля. Все комитеты и комиссии не будут работать. Одновременно с этим депутаты проведут три региональные недели – с 1 по 13 февраля и с 21 по 28 февраля.
Однако сокращение рабочих дней никак не повлияет на зарплаты народных избранников. Из налогов россиян каждому из них заплатят в среднем по 470 тыс. руб. Госдума объясняет это тем, что депутатам рекомендовано работать в регионах.
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Они одновременно могут и в думе работать и шоу вести, как попов, и зарплату естественно получать и в думе и на телевидении :))
Госдума объясняет это тем, что депутатам рекомендовано работать в регионах. Рекомендовано это не значит ОБЯЗАНЫ ...тем более работать!!!! Особенно в регионах .... вот он тот самый шанс для Независимых СМИ узнать Кто Где и Как отдыхал ...сорри ...работал конечно в поте всего тела и в каких регионах
После такой работы и за такие деньги, лично я бы проголосовал за что угодно :-) Жалко, что рубли обесцениваются :-(