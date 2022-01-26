Путин: безработица достигла исторического минимума в России

Президент сообщил, что уровень безработицы составляет примерно 4,3%.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин во время беседы с итальянскими бизнесменами рассказал, что сейчас в нашей стране уровень безработицы держится в районе 4,3%. По словам главы государства, данный показатель является историческим минимумом.

«Безработица у нас держится на исторических минимумах – 4,3%», – цитирует информационное интернет-агентство URA.RU слова Владимира Путина.

Ранее «Капитал страны» писал, что власти Италии попросили бизнес отказаться от встречи с российским лидером.