Путин: безработица достигла исторического минимума в России
Президент сообщил, что уровень безработицы составляет примерно 4,3%.
Лидер Российской Федерации Владимир Путин во время беседы с итальянскими бизнесменами рассказал, что сейчас в нашей стране уровень безработицы держится в районе 4,3%. По словам главы государства, данный показатель является историческим минимумом.
«Безработица у нас держится на исторических минимумах – 4,3%», – цитирует информационное интернет-агентство URA.RU слова Владимира Путина.
Ранее «Капитал страны» писал, что власти Италии попросили бизнес отказаться от встречи с российским лидером.
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Уровень безработицы учитывается только по выплачиваемым пособиям, которые после 6 месяцев не выплачиваются и безработного снимают с регистрации (кроме предпенсионеров). Поэтому показатель не имеет отношения к реальной безработице
За что кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку!. Ничего не изменилось, как в той басне Крылова.
Смотрю объявлении и вижу,что на всех предприятиях требуются рабочие специальности,но т.к система профобразования разрушена их попросту нет,а тем временем В.Соловьёв,на своём вечере, поёт дифирамбы Мишустину за какие-то выдающиеся достижения в экономике страны.