Власти Италии попросили бизнес отказаться от встречи с Путиным

Итальянские власти обратились к Торговой палате страны с просьбой отменить запланированную на 26 января видеоконференцию руководителей крупного бизнеса с президентом Владимиром Путиным.

Об этом пишет газета La Republica со ссылкой на источники в Палаццо Киджи. После просьбы властей гендиректор нефтяной компании Eni Клаудио Дескальци и исполнительный директор газовой группы Snam Марко Альвера отказались от участия в мероприятии с Путиным.

Власти Италии направили свою просьбу в Торговую палату в связи с возможным «вторжением» России на Украину. Встреча должна была пройти в формате видеоконференции 26 января. Кремль сообщал, что предметом обсуждения станет экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Италии.

В декабре 2021 года министр промышленности России Денис Мантуров выразил надежду, что после этой встречи сотрудничество России и Италии получит дополнительный импульс.