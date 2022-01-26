Зона для тестирования рынка криптовалют может появиться в Татарстане

Количество участников мирового рынка криптовалют превышает 200 млн человек.

Глава Минцифры Татарстана выступил с предложением, организовать в Казани особую зону, где будет проводиться эксперимент по внедрению криптовалют в экономику России. По его словам, пилотная зона по обращению криптовалют будет находиться под контролем Правительства, Банка России и ФСБ. Такое решение позволит протестировать работу уже существующей инфраструктуры обращения криптовалют, но под контролем государства, пишет ТАСС.

При этом Хайруллин отметил, что Банк России прав в своем нежелании видеть на территории нашей страны анонимные финансовые средства. Но так как криптовалюты имеют высокую мировую популярность, а россияне ежегодно совершают сделки с ней на сумму более $5 млрд, полностью запрещать обращение криптовалют в России нельзя. При этом министр подчеркнул, что рынок криптовалют необходимо регулировать.

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Ранее Банк России выступил за полный запрет обращения криптовалют в России, тогда как Минфин считает, что данный рынок надо не запрещать, а начать регулировать.