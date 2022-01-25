Минфин выступил против полного запрета криптовалют в России

Рынок криптовалют в России должен быть регулированным.

В Минфине выступили против полного запрета криптовалют в России. Тем не менее в ведомстве считают, что обращение криптовалют необходимо регулировать, для чего уже разработана и направлена на рассмотрение Правительства соответствующая концепция.

По словам директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова, в вопросе обращения на территории России криптовалют, необходимо, в первую очередь, обратить внимание на защиту граждан от мошеннических действий. Разработанная ведомством концепция, в числе прочего, позволяет это сделать.

Также, регулирование обращения криптовалют позволит обеспечить ту прозрачность, который добиваются Банк России и правоохранительные органы, сообщает ТАСС.

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Ранее стало известно, что Банк России хочет полностью запретить обращение криптовалют на территории нашей страны.