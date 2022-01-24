В России могут «заморозить» тарифы ЖКХ до окончания пандемии COVID-19
Депутат обратил внимание на то, что стоимость услуг на ЖКХ растет выше установленного властями «потолка».
Руководитель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов на своей странице в Telegram-канале предложил российскому правительству «заморозить» тарифы ЖКХ до окончания пандемии коронавирусной инфекции.
Кроме того он обратил внимание на то, что стоимость услуг на коммуналку растет выше установленного властями «потолка». По словам Миронова, данную проблему необходимо решать, например, с помощью жесткого ограничения платежей ЖКХ и установления допустимой планки расходов россиян на них. В частности депутат призвал правительство снизить общие траты на коммунальные услуги с 22% до 10% от семейного бюджета, а выплаты сверх этой нормы переложить на государство.
Также Миронов предложил ограничить рост тарифов уровнем инфляции и распространить действующее правило о повышении услуг на ЖКХ (в первом полугодии тарифы расти не должны, а во втором – могут увеличиваться на 2,9-6,5% в зависимости от российского региона) не только на свет, газ и воду, но и на капремонт, вывоз мусора.
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Действительно, Миронов хочет понравится эгоистической части населения, которая думает только о себе. А как быть с теми, кто получает ЗП от ЖКХ и работает на Водоканале и др. Все вокруг растет, а их предлагается оставить крайними в угоду Миронову!? Или Миронов предлагает заплатить из бюджета за заморозку тарифов ЖКХ? Сначала взять налогами побольше, чтобы потом немного отдать и везде трубить, что добрая Госдума заморозила тарифы ЖКХ! Как же эти глупцы надоели своими популистскими предложениями!
возможно позже заморозят из за ожидаемых последствий обвала финансового рынка и соответствующего витка инфляции - последствий красных линий и роста соц напряженности внутри страны.
за пять последних лет рост тарифов на уровень инфляции: это 5 процентов на 5 лет = 25 процентов и плюс 8 процентов верхом плюс. Рост на треть (33 проц) просто класс!
"предложил ограничить рост тарифов уровнем инфляции" - на данный момент так и есть. ЭТо инфляция 8 проц - значит еще тарифы ЖКХ поднимут на эти 8 проц. У меня так доходы не растут.
еще один популятор-говорун.
не верю.
"На своей странице в Telegram-канале предложил"?! И это руководитель партии?! Правительство, если нет предварительной договоренности, его там, слушать или читать, будет?