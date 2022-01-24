В России могут «заморозить» тарифы ЖКХ до окончания пандемии COVID-19

Депутат обратил внимание на то, что стоимость услуг на ЖКХ растет выше установленного властями «потолка».

Руководитель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов на своей странице в Telegram-канале предложил российскому правительству «заморозить» тарифы ЖКХ до окончания пандемии коронавирусной инфекции.

Кроме того он обратил внимание на то, что стоимость услуг на коммуналку растет выше установленного властями «потолка». По словам Миронова, данную проблему необходимо решать, например, с помощью жесткого ограничения платежей ЖКХ и установления допустимой планки расходов россиян на них. В частности депутат призвал правительство снизить общие траты на коммунальные услуги с 22% до 10% от семейного бюджета, а выплаты сверх этой нормы переложить на государство.

Также Миронов предложил ограничить рост тарифов уровнем инфляции и распространить действующее правило о повышении услуг на ЖКХ (в первом полугодии тарифы расти не должны, а во втором – могут увеличиваться на 2,9-6,5% в зависимости от российского региона) не только на свет, газ и воду, но и на капремонт, вывоз мусора.

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