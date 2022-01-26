Лавров: Россия отказывается от доллара из-за действий США

Россия начала сокращать долларовые валютные резервы.

Россия стремится сокращать зависимость от доллара. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров выступая в Государственной думе. По его словам, это выражается в сокращении долларовых валютных резервов. Лавров отметил, что Соединенные Штаты делают все возможное для того, чтобы "подорвать доверие" к доллару и сделать доллар слишком рискованным не только для использования в международных расчетах России, но и всех других государств, пишут РИА Новости.

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Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не даст "замотать" предложения по гарантиям безопасности.