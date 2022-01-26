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«Никому не показывать»: США попросили Россию не публиковать ответ по гарантиям безопасности

26.01.2022 16:26
Комментарии: 4
«Никому не показывать»: США попросили Россию не публиковать ответ по гарантиям безопасности

США дадут ответ по гарантиям безопасности России, но попросили Москву «никому не показывать» документ. Глава МИД Сергей Лавров пообещал донести до общественности суть ответа США.

«Американцы уже сейчас говорят: «Не надо только никому этот ответ показывать». Если у них будет такое отношение ко всему происходящему, наверное, мы не можем опубликовать американский документ», – заявил Лавров в ходе пленарного заседания Госдумы (цитата по ТАСС).

Однако глава МИД подчеркнул, что «суть их реакции» Москва донесет до общественности в России и других странах мира. Ответ должен поступить уже на этой неделе. «Замотать нашу инициативу мы не дадим», – сказал Лавров.

При этом, по словам замглавы МИД Александра Грушко, Россия уже получила часть ответов на свои вопросы. Но они поступили в устной форме. Последние переговоры о безопасности между Россией и США прошли в Женеве 10 января. Однако за восемь часов обсуждений дипломатам не удалось добиться прогресса.

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23:50, 26.01 0 0
Александр Волошин:

Капитал страны ,вас комментировать легче плюнуть и пойти лесом,для чего на сайте кнопочка "комментировать " без регистрации если после ее нажатия все равно она требуеться,мало того после этого проводиться длительная модерация ,ответьте мне на емэл

23:42, 26.01 0 0
Александр Волошин:

Земля должна знать своих "героев"

17:15, 26.01 1 0
Виктор Михайлович:

Я только не понял, что не показывать: устные ответы? :-)

17:10, 26.01 1 0
Виктор Михайлович:

Конечно американцы теперь могут всё отрицать, но кто им поверит. Да, просили письменно, но не сказали на какой бумаге и на каком языке :-) Зато мы можем сохранить лицо, даже если этого ответа и не было, и давать нам его никто не собирался. Худой мир лучше доброй войны (Цицерон).

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