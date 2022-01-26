«Никому не показывать»: США попросили Россию не публиковать ответ по гарантиям безопасности

США дадут ответ по гарантиям безопасности России, но попросили Москву «никому не показывать» документ. Глава МИД Сергей Лавров пообещал донести до общественности суть ответа США.

«Американцы уже сейчас говорят: «Не надо только никому этот ответ показывать». Если у них будет такое отношение ко всему происходящему, наверное, мы не можем опубликовать американский документ», – заявил Лавров в ходе пленарного заседания Госдумы (цитата по ТАСС).

Однако глава МИД подчеркнул, что «суть их реакции» Москва донесет до общественности в России и других странах мира. Ответ должен поступить уже на этой неделе. «Замотать нашу инициативу мы не дадим», – сказал Лавров.

При этом, по словам замглавы МИД Александра Грушко, Россия уже получила часть ответов на свои вопросы. Но они поступили в устной форме. Последние переговоры о безопасности между Россией и США прошли в Женеве 10 января. Однако за восемь часов обсуждений дипломатам не удалось добиться прогресса.