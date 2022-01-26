WIIW: ЕС пострадает больше России от новых санкций Запада

Россия хорошо подготовлена к санкционным ограничениям.

Специалисты Венского института международных экономических исследований (WIIW) опубликовали собственное исследование ситуации с введением в отношении России санкционных ограничений. Согласно их выводам, санкции коснутся обеих сторон, но Россия лучше к ним подготовлена.

Так, Россия смогла накопить достаточное количество резервов, которые Институт оценивает в $630 млрд. По состоянию на ноябрь 2021 года, валовые резервы страны, включая и золото, составляют порядка 40% ВВП, а внешний долг невелик.

Что же касается ЕС, то существующий энергетический кризис, который усилится после введения санкций, поднимет инфляцию до 10,2% для Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы уже в текущем году, а в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии уровень инфляции достигнет 5,2%. А цены на газ "взлетят до небес", передает Прайм.

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