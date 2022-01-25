Forbes: Рубль признали худшей валютой мира с начала 2022 года
Аналитики отметили, что второе место по падению в этом году заняла украинская гривна.
Рубль признали худшей валютой мира с начала 2022 года. Кроме того он (рубль – прим. ред.) стал рекордсменом по падению в прошлом году. Аналитики «Открытых Инвестиций» пояснили, что такая тенденция связана с напряженной ситуацией вокруг Украины.
Также эксперты отметили, что новости об ухудшении отношений Москвы и Киева закладывают в курс российской валюты огромные риски. По их словам, это приводит к «увеличению фундаментальной недооцененности рубля», пишет Forbes.
Ранее бывший премьер-министр ДНР, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Бородай заявил, что считает войну с Украиной неизбежной. Он предположил, что вооруженный конфликт начнется в ближайшие дни или в апреле 2022 года.
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избавляйтесь от валюты, она вот вот рухнет))))
Плевать! Других валют для народа (кроме рублей) в России,практически нет!