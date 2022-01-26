Совет федерации предложил поставить ДНР и ЛНР вооружение

Россия должна обеспечить самопровозглашенные республики Донбасса ДНР и ЛНР отдельными видами вооружений, чтобы повысить их обороноспособность.

«Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности», – заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак (цитата по «Интерфаксу»). Турчак отметил, что в Москве смотрят с тревогой на «накачивание» Украины оружием со стороны НАТО.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предупредил об угрозе наступления Украины на ДНР и ЛНР. Он обратил внимание на концентрацию украинских войск вдоль линии соприкосновения в Донбассе. По мнению Пескова, вероятность провокации со стороны Киева «очень высока, выше, чем раньше». Также он назвал все происходящее вокруг Украины «информационной истерикой», которую раздувают США и НАТО.