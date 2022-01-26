Путин дал налоговые льготы «Роснефти» в обмен на инвестиции в генетику

Президент Владимир Путин поручил правительству выделить налоговые льготы для компаний, которые станут партнерами государственной программы по развитию генетики. Основным получателем льгот может стать «Роснефть».

Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам совещания 21 января, которое было посвящено развитию генетических технологий.

«Обеспечить внесение в Налоговый кодекс Российской Федерации изменений, предусматривающих предоставление организациям, являющимся технологическими партнерами Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы, и (или) их дочерним обществам права уменьшать исчисленную сумму налога на прибыль организаций на сумму, равную 50 процентам расходов, связанных с развитием генетических технологий», – говорится в поручении.

До этого Путин своим указом назначил «Роснефть» технологическим партнером госпрограммы развития генетических технологий. Компания занимается созданием центра для расшифровки генома 100 тыс. жителей России. В рамках этой задачи компания открыла дочернее АНО «Развитие генетических технологий», наблюдательный совет которого возглавил Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» еще весной 2020 года просил президента не облагать налогами инвестиции компании в генетические технологии. По данным «Медузы» (внесена в реестр СМИ-иноагентов), «Роснефть» может вложить в генетические проекты до 230 млрд руб.