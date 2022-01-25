Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве будет расти еще две недели

Градоначальник надеется, что «омикрон» позволит избежать серьезной нагрузки на больницы и госпитальный фонд.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице заболеваемость COVID-19 будет расти еще не менее двух недель. По его словам, такая ситуация станет серьезным вызовом для системы здравоохранения города.

Собянин отметил, что прогноз по срокам заболеваемости коронавирусом основан на мировой эпидемиологической обстановке. Градоначальник пояснил, что в Москве ситуация по COVID-19 развивается по европейскому сценарию: наблюдается арифметическая прогрессия еженедельного роста заболеваемости. Однако мэр надеется, что новый штамм коронавируса «омикрон», который сейчас вытесняет предыдущий вариант «дельта», позволит избежать серьезной нагрузки на больницы и госпитальный фонд, поскольку он («омикрон» – прим. ред.) переносится в легкой форме, пишет Forbes.

По данным оперативного штаба России по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки в Москве было выявлено 18935 новых случаев заражения, 3999 человек поправилось, 1126 пациентов госпитализировано, 75 больных скончалось.

Ранее «Капитал страны» передавал, что власти России официально сократили карантин по коронавирусу с 14 до 7 дней.