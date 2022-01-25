Эксперт: врачам не важно, каким штаммом COVID-19 заразился пациент

Информация о том, каким штаммом коронавируса заразился пациент, не представляет необходимости для врачей.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что для врачей и пациентов не имеет принципиальной разницы, каким штаммом коронавируса заразился человек. Поэтому, определять штамм коронавируса при поступлении пациента нет особой необходимости.

По его словам, данные о количестве зараженных тем или иным штаммом коронавирусной инфекции нужны, в первую очередь, для эпидемиологов. Именно на их основе эксперты рекомендуют введение определенных противоэпидемиологически мероприятий, пишут РИА Новости.

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