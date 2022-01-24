Рубль упал до 79 за доллар на новостях о приведении сил НАТО в боеготовность
Российская валюта упала по отношению к доллару до 79 руб., а по отношению к евро – до 89,46 руб. Последний раз рубль торговался так дешево осенью 2020 года во время третьей волны девальвации из-за пандемии.
Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Вместе с рублем продолжают падать акции Сбербанка (минус 5,79% за день) и «Газпрома» (минус 7,67%). Индекс Мосбиржи рухнул на 7%, а РТС – на 6,77%.
Российский рынок реагирует на заявление о привидении войск НАТО в полную боеготовность в Восточной Европе, а также усилении группировки альянса. Российские власти уже обещают не оставить это без ответа. В то же время США и Великобритания начали эвакуацию дипломатов из Украины. Аналитики прогнозируют, что рубль может упасть до 80 за доллар. Если одна из сторон проведет разрядку конфликта, российская валюта имеет все шансы резко укрепиться.
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