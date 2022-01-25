Лидеры стран НАТО готовы ввести "беспрецедентные" санкции в отношении России
Страны-члены НАТО, Евросоюз и США должны быть едины перед лицом российской агрессии.
В понедельник, 24 января, состоялась встреча лидеров стран-членов НАТО. По ее итогам канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выпустила заявление, согласно которому главы стран Альянса согласились на введение "беспрецедентных" санкционных ограничений в отношении России в том случае, если страна совершит нападение на Украину, передает ТАСС.
Участвующие в онлайн-встрече лидеры США, Италии, Польши, Франции, Германии, руководства Евросоюза и НАТО подтвердили важность международного единства перед лицом российской агрессии. А также необходимость дипломатического пути решения украинского вопроса.
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Ранее стало известно, что США эвакуируют семьи дипломатов из Киева из-за угрозы вторжения России.
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Забыли рубль с евро уровнять..
Я не думаю,я знаю.Литературных выражений уже не остаётся,практически. Глубоко наср...ть на их санкции.Отключим,всё,что можно,а также ,помимо древесины,зерна и металлов все виды энергоносителей.И посмотрим,как надолго этих жертв аборта хватит.