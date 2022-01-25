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Навального и членов его команды внесли в реестр террористов и экстремистов

25.01.2022 12:18
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Навального и членов его команды внесли в реестр террористов и экстремистов

Политика Алексея Навального и его соратников Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов.

Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства. Согласно российскому законодательству, банки должны приостановить обслуживание счетов фигурантов из списка Росфинмониторинга и заморозить все деньги на них.

Кроме Навального террористами и экстремистами признаны Любовь Соболь, Георгий Албуров, Вячеслав Гимади и Руслан Шаведдинов. Также список пополнили бывший координатор штаба Навального (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) в Барнауле Вадим Останин, депутат Томской гордумы Ксения Фадеева и Андрей Фадеев, экс-координатор Архангельского штаба Навального (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Егор Бутаков.

В сентябре 2021 года Следственный комитет возбудил в отношении Навального и его соратников уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом. В январе этого года Росфинмониторинг объявил экстремистами и террористами двух близких к Навальному людей – Леонида Волкова и Ивана Жданова.

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