«Предположения от лукавого»: Кремль высказался о введении локдауна из-за «омикрона»

Дмитрий Песков рассказал, что о росте нагрузки на систему здравоохранения говорят данные о числе госпитализаций, а не количество заболевших COVID-19.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков в понедельник рассказал, что в Кремле никто не обсуждает возможность введения локдауна в стране из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Он пояснил, что эта разновидность COVID-19, несмотря на свою повышенную заразность, переносится легче, чем предыдущий вариант «дельта». Также Песков отметил, что при обсуждении локдауна власти и российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ориентируются на информацию по числу госпитализаций. Представитель сообщил, что заболеваемость резко пошла вверх, но при этом не наблюдается снижения свободного коечного фонда.

«Остальные предположения от лукавого», – цитирует информационное интернет-агентство URA.RU слова Пескова.

Ранее «Капитал страны» передавал, что за сутки в России обнаружили свыше 65 тыс. зараженных COVID-19, это новый антирекорд за все время пандемии коронавируса.