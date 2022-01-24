"Газпром" установил абсолютный рекорд поставок газа в Китай за сутки
Речь идет о поставках газа в Китай по контракту, заключенному с CNPC.
Согласно данным пресс-службы "Газпрома", 18 января компанией был установлен абсолютный рекорд по поставкам газа в Китай. Речь идет о количестве голубого топлива, отгруженного в Поднебесную за сутки, в рамках заключенного двустороннего долгосрочного соглашения на поставку газа с китайской CNPC, передают РИА Новости.
При этом в корпорации не стали разглашать точное количество поставленного топлива, которое стало рекордным.
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Ранее стало известно, что США обратились с просьбой к Катару заменить газ из России для европейских потребителей.
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"Рекорд, а сколько - не скажем". Китайский таможенный учет по Хейхе на "Силе Сибири" даёт суммарный объем с момента запуска (02 декабря 2019) по 17 января 2022г. - 15 млрд. кубов. За это же время в Европу прокачано Газпромом примерно в 25 раз больше. Так что китайские "рекорды" пока действительно лучше не озвучивать.