"Газпром" установил абсолютный рекорд поставок газа в Китай за сутки

Речь идет о поставках газа в Китай по контракту, заключенному с CNPC.

Согласно данным пресс-службы "Газпрома", 18 января компанией был установлен абсолютный рекорд по поставкам газа в Китай. Речь идет о количестве голубого топлива, отгруженного в Поднебесную за сутки, в рамках заключенного двустороннего долгосрочного соглашения на поставку газа с китайской CNPC, передают РИА Новости.



При этом в корпорации не стали разглашать точное количество поставленного топлива, которое стало рекордным.

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