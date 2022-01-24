Банк России приостановил выкуп валюты с внутреннего рынка

Решение о приостановке покупки валюты принято на фоне резкого падения курса рубля.

Согласно данным пресс-слубжы Банка России, с 15:00 МСК сегодняшнего дня регулятор приостанавливает покупку валюты. Речь идет о скупаемой иностранной валюте на внутреннем рынке, согласно бюджетному правилу. Такое решение ЦБ принял для снижения волатильности рынка после того, как российский рубль показал серьезное падение в ходе утренних торгов на Московской бирже, пишет РБК.

Также сообщается, что решение о возобновлении покупки валюты в рамках бюджетного правила, регулятор будет принимать по складывающейся на рынке ситуации.

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Ранее стало извесно, что в ходе утренних торгов на Московской бирже, российский рубль показал резкое падение по отношению к доллару и евро. Также падали акции крупнейших российских компаний.