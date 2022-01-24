Песков: Украина не должна даже помышлять о военном сценарии в Донбассе

Пресс-секретарь президента России призвал НАТО убедить Украину не думать о решении проблем на Востоке страны силовым путем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле проявляют беспокойство по поводу того, что Украина, в рамках сложившейся ситуации, может попытаться решить проблему на Донбассе военным путем. По его словам, члены НАТО в своих многочисленных заявлениях, должны каждый раз требовать от Киева даже не помышлять о военном сценарии решения конфликта, пишут РИА Новости.

Песков отметил, что Москва будет приветствовать подобную инициативу. Так как наращивание Украиной сил у линии соприкосновения говорит о том, что Киев готов к активным военным действиям в регионе.

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Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин выступил с заявлением, что Киев готовится к войне на Донбассе.