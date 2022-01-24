«Все прошлые учебники – только о Европе»: В школах России решили отказаться от европоцентричности
В школах России сменится подход к изучению истории. Согласно новой концепции, акцента на истории Европы не будет. Ученикам начнут рассказывать об Африке, Азии и Латинской Америке.
Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на академика, научного руководителя Института всеобщей истории РАН, сопредседателя Российского исторического общества (РИО) Александра Чубарьяна. В РАН заканчивают разрабатывать «историко-культурный стандарт с перечнем основных событий, дат и персоналий из курса истории мира». От «европоцентризма» решено отказаться как от мировоззренческой установки.
«Все прошлые учебники – только о Европе, а здесь добавлена Африка, Азия, Латинская Америка. Нельзя сводить всю мировую историю только к событиям на европейском континенте», – заявил Чубарьян изданию Readovka. При этом Россия формировалась как европейское государство в Восточной Европе и для понимания ее истории важно понимать процессы, происходившие именно в Европе, а не в Африке или Латинской Америке.
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Предыдущие комменты ржач, какая там демократия сейчас в европе? Штрафы на тысячи евро за отказ от ширева. Смешно. И да Истрия мира не заканчивается историей Европы, всё верно, для полноценного кругозора нужно знать Истрию всех регионов, также как и географию. А про религиозный код России это что нам православие детям втюхивать нужно? С куяли? Я например категорически против навязывания той или иной религии
Обзорно - вполне приемлемо. Но историю России необходимо изучать монографически, четырьмя концентрами: начальная школа, младшие классы, средние и старшие. Точно также - и русскую литературу, чтобы сформировать у школьников (и далее - студентов) национальный культурно-религиозный код русского народа - гаранта существования Российского Государства.
Естественно, потому что Европа - это демократия. Поскольку в РФ демократией и не пахнет, то вдохновлять население нужно примерами из африканских и латиноамериканских диктатур. Да и если подойти с точки зрения истории, то Московское государство, послужившее базисом для РФ, являлось осколком монгольского государства - Золотой Орды, что довольно далеко от Европы