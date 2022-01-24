«Все прошлые учебники – только о Европе»: В школах России решили отказаться от европоцентричности

В школах России сменится подход к изучению истории. Согласно новой концепции, акцента на истории Европы не будет. Ученикам начнут рассказывать об Африке, Азии и Латинской Америке.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на академика, научного руководителя Института всеобщей истории РАН, сопредседателя Российского исторического общества (РИО) Александра Чубарьяна. В РАН заканчивают разрабатывать «историко-культурный стандарт с перечнем основных событий, дат и персоналий из курса истории мира». От «европоцентризма» решено отказаться как от мировоззренческой установки.

«Все прошлые учебники – только о Европе, а здесь добавлена Африка, Азия, Латинская Америка. Нельзя сводить всю мировую историю только к событиям на европейском континенте», – заявил Чубарьян изданию Readovka. При этом Россия формировалась как европейское государство в Восточной Европе и для понимания ее истории важно понимать процессы, происходившие именно в Европе, а не в Африке или Латинской Америке.