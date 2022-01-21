Правительство России переходит на удаленку из-за «омикрона»

С сегодняшнего дня кабмин переведет часть своей работы на удаленный режим.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил с 21 января 2022 года обеспечить максимальный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата кабмина, министерств и ведомств, а также их территориальных подразделений и подведомственных организаций на удаленный режим работы. Кроме того такие меры затронут сотрудников аналитического центра. Уточняется, что данный шаг связан с быстрым распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон», говорится в официальном Telegram-канале правительства России.

Ранее «Капитал страны» передавал, что сегодня, 21 января, в РФ зафиксировали рекордное число заражений COVID-19 за все время пандемии – 49513 новых случаев инфицирования.