"Вакцинация каждые три месяца полный бред". Инфекционист предупредил о вреде частых прививок

Вакцинация, безусловно, нужна, но доводить дело до крайности не стоит.

Главный инфекционист ФМБА России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Виктор Никифоров заявил, что частая вакцинация от коронавирусной инфекции является полным бредом. По его словам, прививка, которая делается каждые три месяца, серьезно перегружает иммунитет человека, передает "Говорит Москва".

Специалист подчеркнул, что вакцинироваться от коронавируса надо, но прививаться каждые три месяца, безусловно, бредовая идея, которая плохо закончится. Он особо отметил, что ни один иммунитет не выдержит такой частой ревакцинации.

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Ранее стало известно, что Минздрав отказался публиковать данные о смертности среди привитых от коронавирусной инфекции.