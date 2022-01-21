В Германии прокомментировали заявление о неуплате компенсации за «Северный поток-2»

Представитель заявил, что на данный момент выданы не все разрешения на запуск «Северного потока-2».

Представитель Минэкономики Германии сообщил, что для российского газопровода «Северный поток-2», как и для других энергетических проектов страны, действует европейское энергетическое право. Он подчеркнул, что сейчас Федеральное сетевое агентство проверяет газовую магистраль на соответствие данным нормам, независимо от политического влияния. Такими образом, добавил представитель, если «Северный поток-2» будет отвечать всем европейским требованиям, тогда будет выдано разрешение на его запуск. Других подробностей приведено не было. Такими словами представитель прокомментировал заявление министра экономики, вице-канцлера Германии Роберта Хабека о том, что Берлин не обязан выплачивать Москве компенсацию в случае, если Федеральное сетевое агентство не выдаст разрешение на запуск «Северного потока-2» из-за несоответствия газового проекта европейскому и немецкому законодательству, пишет РИА Новости.