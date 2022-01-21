Путин предложил внепланово проиндексировать пенсии силовиков на 8,6%

Владимир Путин считает, что пенсии силовиков необходимо проиндексировать не ниже инфляции.

Глава России Владимир Путин во время заседания Совбеза предложил проиндексировать на 8,6% пенсии сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии, Генпрокуратуры, Следственного комитета и других силовых структур, а также вышедших на заслуженный отдых военных. Президент отметил, что индексация подобных пенсионных выплат должна была проводиться с 1 октября 2022 года на 4%, что ниже фактической инфляции. В связи с этим Владимир Путин призвал не забывать про силовиков и применить к ним такой же подход, как и к другим российским пенсионерам: с 1 января повысить пенсии на 8,6%, говорится на официальном сайте Кремля.

Напомним, что 12 января глава государства распорядился с начала текущего года проиндексировать пенсионные выплаты россиян на 8,6%, а не на запланированные 5,9%. Владимир Путин подчеркнул, что данное предложение связано с тем, что в России уровень инфляции достиг 8,4%.

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