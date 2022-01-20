"Омикрон" обнаружили в 55 регионах России

Более половины инфицированных в России заражены штаммом "дельта".

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заражение новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" фиксируется уже в 55 регионах нашей страны. Тем не менее, в настоящее время более половины инфицированных, а точнее 56,2% от общего количества заболевших, заражаются штаммом "дельта", передают РИА Новости.

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Ранее бывший главный врач России Геннадий Онищенко заявил о необходимости изолировать не привившихся от коронавируса россиян.