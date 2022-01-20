Молдавия выплатила «Газпрому» аванс за январь

Андрей Спыну отметил, что республика смогла вовремя погасить очередной платеж перед «Газпромом».

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в четверг, 20 января, в своем Telegram-канале написал, что компания «Молдовагаз», несмотря на трудности с погашением очередного платежа, полностью выплатила российской госкорпорации «Газпром» аванс за январь. Таким образом, отметил он, республика смогла вовремя погасить очередной платеж перед РФ, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что молдавская комиссия по ЧП обязала «Молдовагаз» перечислить «Газпрому» деньги и погасить задолженность за поставленный газ до конца сегодняшнего дня.