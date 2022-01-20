Закон об индексации пенсий принят Госдумой

Депутаты приняли закон о повышении пенсий на 8,6% во втором и в третьем чтениях.

Сегодня, 20 января, Государственная дума России приняла закон об индексации пенсионных выплат на 8,6%. Депутаты одобрили законопроект сразу и во втором и в третьем чтениях, пишет РБК.

Как сообщил спикер нижней палаты Думы Вячеслав Володин, индексация пенсий будет действовать с 1 января 2022 года. По его словам, средства на выплаты в бюджете страны есть.

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Напомним, что индексировать пенсионные выплаты на 8,6% (выше инфляции), предложил президент России Владимир Путин.