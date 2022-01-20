Врач призвал россиян отказаться от масок в разгар распространения штамма коронавируса «омикрон»

Медик считает, что тканевые и медицинские маски плохо защищают человека от «омикрона».

Врач-терапевт Алексей Водовозов призвал российских граждан отказаться от ношения тканевых масок, поскольку они плохо защищают человека от нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Кроме того он отметил, что медицинские маски тоже снизили свою эффективность при появлении данной разновидности COVID-19. В связи с этим Водовозов подчеркнул, что россиянам следует отдать предпочтение респираторам 2-го класса, так как они помогают снижать число вдыхаемых и выдыхаемых частиц.

Также медик указал на то, что жители страны могут надевать в общественных местах две медицинские маски, потому что такой способ немного увеличивает защиту от «омикрона». Однако респираторы более предпочтительны, тем более, что стоят они почти как две маски, пишет «Москва 24».

Ранее «Капитал страны» передавал, что новую разновидность коронавируса «омикрон» обнаружили в 55 российских регионах.