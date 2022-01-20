Washington Post: Россию признают "спонсором терроризма"

Новый проект санкций США включает пункт о признании России "спонсором терроризма".

Американское издание Washington Post опубликовало проект новых санкций США в отношении России, согласно которому Российская Федерация будет признана государством, финансирующим международные террористические организации. В проекте санкций утверждается, что через 30 дней после их принятия, госсекретарь США официально объявит Россию "спонсором терроризма", пишут РИА Новости.

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